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Вакцина от COVID-19 не завершат пандемию - ВОЗ

15.09.2020 / 16:12
В европейском представительстве ВОЗ заявляют, что будущая вакцина от коронавирусной болезни не завершит пандемию, и сомневаются, что она будет одинаково эффективной для всех групп населения.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, информирует Daily Star.

"Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет!

Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", - отметил чиновник.

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют рост количества смертей от коронавирусной болезни в странах Европы уже со следующего месяца. Увеличение количества смертей будет связано с ростом количества случаев заболевания.

"Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей", - добавил Клюге.

По состоянию на утро 14 сентября в мире в целом зафиксировано 29185000 случаев коронавируса, из них 928 тыс. летальных.

Источник

коронавирус, вакцина, ВОЗ
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