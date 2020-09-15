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Тихановская – Путину: все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть
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Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд
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AstraZeneca возобновляет клинические испытания вакцины от коронавируса
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В США бушует почти 100 лесных пожаров: число жертв увеличилось
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Лукашенко сказал отвести войска от западной границы: недешево обходится
- 10:20
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Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1%
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Проект бюджета-2021 будет в Раде 15 сентября - Шмыгаль
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14:53
В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша
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Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы
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Глава Минфина Украины ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время и "транши" до конца года
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В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок
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06:37
Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район
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06:29
Под Кабмином состоялась акция протеста против закрытия клубов и дискотек на карантин
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Марш мира и независимости в Бресте
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