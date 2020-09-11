Жвания объяснил, кто мешает Зеленскому посадить Порошенко

Как передает Хвиля, об этом он сказал в своем новом видеообращении.

При этом Жвания отметил, что он все свои предыдущие видео начинал и заканчивал с обращений к Зеленскому и генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, однако больше не будет этого делать. По его словам, он предоставил им информацию, которой достаточно для полного очищения укрполитики от криминала и госпреступников.

«Но эта информация их не заинтересовала. Этому есть только одно объяснение - у нас в стране нет президента и нет генпрокурора. Это – марионетки, которые не влияют на ситуацию в стране. Зеленский может и хороший человек, но он не может дать команду завести реальные дела на Порошенко – ему не разрешают. Зеленский – поддельный президент без полномочий. Кто именно не разрешает? Видимо, те же люди, которые не разрешают ему сейчас уволить директора НАБУ Артема Сытника. Я был удивлен, когда Конституционный суд признал назначение Сытника незаконным. Это очень смелый поступок. Потому что за Сытником стоят те, кто реально управляет Украиной», – сказал он.

По словам Жвании НАБУ является не органом по борьбе с коррупцией, а инструментом «по борьбе с неугодными». «Не секрет, что в стране плохо работают законы. К любому политику и чиновнику можно прийти, что-то найти и возбудить дело. Но антикоррупционные органы приходят ведь не ко всем, а только к тем, к кому им выгодно приходить по политическим мотивам. При этом вы должны знать, что САП, НАБУ и так называемой Высший антикоррупционный суд - это фактически одна структура, которая не подчиняется законам Украины. Они создали замкнутую вертикаль – сами возбуждают дела, сами расследуют и сами судят, делают что хотят. Вернее, делают то, что им велят. Кого обслуживает данная структура? Прежде всего, конечно, иностранных хозяев Украины».

Бывший нардеп подчеркнул, что экс-президент Украины Петр Порошенко также имеет влияние на НАБУ, ведь у него есть свой пакет акций в этой структуре – своя доля. По его словам, это одна из причин того, почему Порошенко до сих пор не сидит.

«Потому что Сытник не может наказать Порошенко. Сытник – человек Порошенко, именно Порошенко его выбрал и пролоббировал на должность. Сытника привел к Порошенко бывший первый заместитель генпрокурора Юрий Гайсинский. В времена Ющенко Гайсинский обслуживал интересы Порошенко и Сытник был одним из сотрудников Гайсинского, причем хорошо себя зарекомендовал. Сытник был очень старательный и исполнительный, но выбрал его Порошенко не поэтому. Он выбрал его потому, что на Сытника у Порошенко есть компромат. Сытник в свое время попался на взятке. Это задокументировали, но дело спустили на тормозах. И именно темное прошлое должно было стать гарантией того, что Сытник будет слушаться не только иностранных кураторов, но и Порошенко. Кроме того, Сытник являлся агентом СБУ. Он был завербован еще во время работы в региональной прокуратуре и «стучал» на своих коллег. Это тоже знал Порошенко и для него это было плюсом при выборе директора НАБУ. И Порошенко не ошибся – Сытник выполнял и до сих пор выполняет его команды. Чтобы проверить мои слова достаточно посмотреть, как Сытник расследует дела одного из главных коррупционеров – Порошенко, а также его ближайшего окружения», – заявил Жвания.

Более того, Жвания отметил, что Сытник не только никого не посалил, а еще очень помог этим людям, фактически развалив громкое дело Роттердам +, где убытки для страны составили десятки миллиардов гривен. «При этом участие в этой афере Порошенко и махинации с долгами Ахметова НАБУ вообще не стало рассматривать, хотя все об этом знают. Порошенко через своих людей скупил долги компании Ахметова, когда они не стоили ничего, а потом продал с огромной прибылью после введения Роттердам+. Но НАБУ якобы не смогло это доказать. Кроме того, Сытник фактически спас семью Свинарчуков, дав им возможность соскочить с дела Укроборонпром через уплату налога на прибыль. Это те дела, которые известны всем. А еще есть десятки других коррупционных эпизодов, которые НАБУ просто не заметило. Потому что Порошенко звонил Сытнику и просил их не расследовать. Пока НАБУ кошмарит каких-то пешек и политврагов Порошенко, сам Порошенко НАБУ не интересует. Это не борьба с коррупцией, а бандитизм. Заказное правосудие».

Жвания также рассказал, что думал, что Зеленский положит этому конец. Однако оказывается, что он вовсе не имеет никакого влияния на Сытника.

«Сытник просто плевать хотел на Конституционный суд, на законы и на Зеленского. В такой ситуации нет смысла апеллировать к Зеленскому и требовать от него справедливости. Я больше не буду этого делать. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы. Как по тем фактам, о которых я сообщал в своих видео, так и о многих других преступлениях ОПГ Порошенко. Эти документы я передам согласно процедуре во все правоохранительные органы. Я пойду длинным путем – по букве закона. Буду требовать расследования каждого эпизода и обжаловать каждый отказ.

Пусть это займет годы, но я верю, что когда-нибудь в Украине появятся настоящие антикоррупционные органы и они накажут преступников. Может справедливости в Украине и нет, но я все равно буду за нее бороться. Это мой долг – я верю, что таким образом я хотя бы частично искуплю свою вину за соучастие в преступлениях Порошенко», – подчеркнул Жвания.