Рейдеры прописались в Минюсте и пытаются легализовать захват сети АЗС «МОТТО» - СМИ

Об этом пишет журналист Геннадий Жеглов на страницах интернет-издания ОРД.





Как говорится в материале, в 2018 году корпоративные права предприятий, владеющих 63 АЗС по всей территории Украины, в одну ночь были переписаны по поддельным паспортам и доверенностям на некую мумбайскую компанию «АРУДИ ВЕНЧУРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД» (Индия), конечным бенефициаром которой значится некий двадцатитрехлетний пакистанский юноша по имени Сахил Бхатти Сатиш. С тех пор длятся многочисленные судебные процессы и уголовные дела.

Интересы рейдеров защищает юридическая фирма «Саенко Харенко», а ответственными за данный «черный» проект являются два ее партнера: Сергей Погребной и Елена Сукманова, сказано в статье.

Сергей Петрович Погребной, пишет журналист, вместе с женой имеет также российское гражданство и недвижимость в оккупированном Крыму. Несмотря на это, фирму «Саенко Харенко», до сих пор допускают к участию в государственных тендерах и к обслуживанию Министерства юстиции Украины.

Еще один интересный факт, который приводит Геннадий Жеглов: «Бизнес-Право» – это бренд Сергея Погребного с начала двухтысячных годов. А выходцами из юридической фирмы «Бизнес-Право» являются действующий министр юстиции Денис Малюська и его первый зам Евгений Горовец. «И по странному стечению обстоятельств они принимают абсолютно незаконные решения в угоду и по обращениям рейдеров», пишет автор.

Второй юрист рейдеров — Елена Сукманова, при Порошенко возглавляла антирейдерскую комиссию Минюста. «Однако ее деятельность в бытность руководителем антирейдерской комиссии свидетельствует об обратном. Неблагодарные бизнесмены в те времена, пострадавшие от рейдерства, почему-то размещали о ее деятельности статьи с такими красноречивыми заголовками, как: «Оборотни Минюста» или «Злые рейдеры и ми-ми-министерство юстиции», пишет Жеглов.

Бездействие правоохранителей позволяет преступникам пользоваться своей безнаказанностью, считает авто материала. Пример группы заправок «Мотто» служит этому подтверждением. «В какой еще стране мира рейдеры в течение трех лет нагло совершают множество преступлений, направленных на завладение недвижимостью? Почему правоохранители до сих пор не довели до логического финала ни одно из возбужденных уголовных производств? И где обещанные президентом посадки коррумпированных чиновников? Эти риторические вопросы пока остаются без ответа», резюмирует журналист.

Блогер Анастасия Азарова на своей странице Фейсбук также подняла тему рейдерской атаки Минюста на сеть АЗС «МОТТО» и рассказала, что ей из достоверных источников стало известно о том, что группа журналистов-расследователей ТВ-программы «Наші гроші» под руководством Бигуса ведет независимое расследование.



«У них есть медиафайлы и задокументированные бумажные носители, подтверждающие рейдерскую атаку, вымогательство и коррупционные действия», - резюмировала блогер и добавила: «Почему эти вопросы до сих пор не поднимает общественность, почему бизнес терпеливо молчит? А самое главное – где реакция президента Владимира Зеленского?».