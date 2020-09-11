Срыв инспекции в районе Шумов: Банковая выступила с заявлением

Украина получила от ОРДЛО ряд противоречивых требований, которые искажают характер договоренностей, заявили в Офисе Президента.

"Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "разового инспектирования" исключительно одной точки не состоится. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - говорится в заявлении.

В ОП напомнили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе, за шесть недель от 27 июля Украина добросовестно выполняла все условия.

В Офисе главы Украинского государства заверили, что "можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру, однако констатировали, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, "а именно - пиара вместо мира".

"Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии относительно которого мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", - сказали в ОП.

В Офисе Президента подчеркнули, что украинская сторона "по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности" согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей относительно режима прекращения огня со стороны Украины.

В то же время в ОП проинформировали, что украинская сторона обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений.

"Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в штатском, без одиозных представителей. Сугубо техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантинные ограничения также влияют на детали того, как могло бы произойти инспектирование в районе Шумов", - рассказали в ОП.

"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла для подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - резюмировали в Офисе Президента.

Напомним, 9 сентября в Трехсторонней контактной группе договорились проводить совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ, а также представителей ОРДО.

В четверг глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился с письмом к представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе с просьбой перенести встречу в районе поселка Шумы. В документе речь идет о том, что российская сторона и приглашенные ею представители ОРДО выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября.

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