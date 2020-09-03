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Аваков, Баканов и Сытник: украинцы показали свое отношение к главным силовикам

03.09.2020 / 15:54
Хуже всего среди руководителей правоохранительных органов украинцы оценивают деятельность главы министерства внутренних дел Арсена Авакова - деятельность главы МВД негативно оценивают 70% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля

Дословно: "Большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.

В частности, баланс положительной/отрицательной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет -52%, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника - -41%, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - -40%, Генерального прокурора Ирины Венедиктовой - -39%, и.о. председателя Государственного бюро расследований Александра Соколова - -33%, председателя Службы безопасности Ивана Баканова - -30%".

Деятельность главы СБУ Баканова негативно оценивают 43,9% респондентов, генпрокурора Венедиктовой - 49,5%, директора НАБУ Сытника - 51,2%, и.о. главы ГБР Соколова - 41,2%, прокурора САП Холодницкого - 49,1%.

В то же время отмечается, что значительная часть граждан вообще не знает, кто возглавляет те или иные правоохранительные органы.

Наиболее узнаваемым является Аваков - о нем ничего не слышали всего 3% респондентов, а наиболее неизвестным является и.о. председателя ГБР - о Соколове ничего не знают 37% опрошенных.

Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Источник

опрос, Аваков, Сытник, Баканов
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