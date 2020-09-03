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Кулеба - о заявлениях Фокина: они отображают исключительно его взгляды

03.09.2020 / 13:19
Министерство иностранных дел участвует в подготовке украинской делегации к каждому раунду переговоров в ТКГ, однако резонансные заявления первого заместителя ее председателя Витольда Фокина отображают исключительно его взгляды.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время часа общения в Твиттере 2 сентября.

Дипломат, отвечая на вопрос пользователя соцсетей, пояснил, что МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп.

«Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю», - написал Кулеба.

Он также отметил, что украинским дипломатам не пришлось объяснять нашим международным партнерам позицию Украины после интервью Фокина, поскольку они «с этим вопросом не обращались».

Напомним, ранее Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что, по его мнению, война на Донбассе прекратится и удастся уберечь жизни украинских бойцов при условии предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также Фокин упомянул и об объявлении всеобщей амнистии.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии относительно амнистии и особого статуса Донбасса Витольда Фокина не отображают официальной позиции Украины.

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав и назначил первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Источник

Кулеба, Фокин
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