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МОЗ упростит выход из самоизоляции и попадание в категорию "выздоровели"

03.09.2020 / 10:47
Министерство здравоохранения планирует изменить алгоритм тестирования для выхода из самоизоляции из-за риска распространения болезни COVID-19, а также подход к установлению факта выздоровления.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве 2 сентября

По словам главного санитарного врача, для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тестирование, но на этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения: в случае отсутствия симптомов завершать самоизоляцию могут позволить на 14-й день без проведения ПЦР-тестирование, а тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-8-й день изоляции, что позволит выйти из нее раньше.

Также уже достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствия симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим. Те, кто переболел, но находится на амбулаторном лечении, могут сдать такой бесплатный тест.

Ляшко отметил, что сейчас тестирование методом ПЦР проводят в 104 вирусологических лабораториях (в начале апреля таких лабораторий было 28). МОЗ добавил к своим 28 лабораториям 17 автоматических станций пробоподготовки и 34 прибора для идентификации – и это позволяет делать 125 тысяч тестов в неделю (в начале июня делали 65 тысяч).

Тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА) теперь проводятся в 318 лабораториях. В Украине проведено уже более 130 тысяч исследований на иммуноглобулины, из них наличие антител выявлено почти у 48 тысяч. Иммуноглобулин M свидетельствует о том, что человек находился в активной фазе развития коронавирусной болезни, иммуноглобулин G – что человек сталкивался с вирусом, перенес болезнь бессимптомно или сформировал иммунитет к болезни, выздоровев.

Министерство здравоохранения планирует увеличивать количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 и за счет быстрых тестов на антиген, когда ВОЗ внесет их в протоколы.

Напомним: с марта по 2 сетября диагноз COVID-19 подтвердили 125 798 жителям Украины, из них 2 656 больных умерли, а 58 817 человек выздоровели.

1 сентября Украина оказалась на 14 месте среди стран мира по количеству новых случаев COVID-19, обнаруженных в течение последних суток.

Источник

МОЗ, самоизоляция
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