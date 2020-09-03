МОЗ упростит выход из самоизоляции и попадание в категорию "выздоровели"

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Его хотели заставить молчать: Меркель об отравлении Навального
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Лукашенко о смене власти: то, что произошло в Украине, будет цветочками
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ООН заявляет о 450 случаях пыток в Беларуси
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Тихановская уточнила, что думает об оккупации Крыма
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В Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны
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Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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Уменьшение числа нардепов и закон о референдуме: ВР одобрила повестку новой сессии
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Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ
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Пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать доплаты к пенсиям – Третьякова
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С 1 сентября повышается минимальная пенсия для ряда категорий
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Безубыточность шахт, европейские условия и безопасность труда: Шмыгаль назвал ориентиры в отрасли
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Марш мира и независимости в Бресте
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В Турции нашли инструменты времен неолита
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Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн
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На Львовщине BMW въехал в Opel, погиб 10-летний мальчик
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Под мэрией в Черновцах состоялся митинг против "красных" карантинных ограничений
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Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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NASA успешно запустило миссию на Марс
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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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