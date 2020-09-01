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В Минздраве рассказали, чем помогло введение жесткого карантина весной

01.09.2020 / 17:59
Введение тотального карантина в Украине весной помогло предотвратить первую волну коронавируса в стране. Также это помогло подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина 24".

"Когда у нас был тотальный карантин на территории страны, чего мы достигли? Мы реально разорвали эту цепь и сбили передачу инфекции, первую волну, как говорится. То есть у нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине обновлены карантинные зоны, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и запретил въезд в страну иностранным гражданам.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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