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В Киевских духовных школах в этом году - 70 выпускников

01.09.2020 / 18:17
В Киевских духовных школах в этом году - 70 выпускников
Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом мероприятия Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил в Успенском соборе Лавры Божественную литургию

В Киево-Печерской лавре состоялся торжественный акт по случаю очередного выпуска в Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил выпускникам дипломы о получении духовного образования и памятные подарки.

Перед началом мероприятия Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил в Успенском соборе Лавры Божественную литургию.

За богослужением молились преподаватели, студенты и выпускники Киевских духовных школ.

«Я хочу поблагодарить владыку ректора, владыку Антония – бывшего ректора, который потрудился тоже над тем, что выпускники наши идут на самостоятельное служение – поблагодарить за те труды, которые вы совершили для того, чтобы воспитать этих молодых людей, чтобы привить им главное – страх Божий, любовь к Богу, смирение перед Богом, любовь к ближнему, как к носителю образа Божия», – обратился после Литургии Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил выпускникам дипломы о получении духовного образования и памятные подарки. В этом году богословское образование получили 42 студента семинарии, 27 магистров; 1 иеромонах защитил кандидатскую диссертацию.

После торжественного акта состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм, где Предстоятель совершил молебен на начало нового учебного года перед мощами преподобного Нестора Летописца и благословил студентов и преподавателей на обучение.

УПЦ, КДАиС
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