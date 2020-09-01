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С 1 сентября повышается минимальная пенсия для ряда категорий

01.09.2020 / 11:15
На основании увеличения размера минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года повысится размер минимальной пенсии для ряда категорий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский подписал ЗУ № 822-их "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4723 до 5000 гривен.

"Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%)", - пояснили в ПФ.

Пенсии пересчитают 1,6 млн пенсионеров, в новых размерах пенсию будут начислять с сентября 2020 года.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - добавили в ведомстве.

Напомним: президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

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пенсионный фонд, пенсия, минимальная пенсия
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