Пенсия будущего: почему украинцы ничего не знают о негосударственных пенсионных фондах

Ни информационных кампаний, ни соответствующих разделов на правительственном портале. Да и сами негосударственные пенсионные фонды (НФП), кажется, не торопятся себя рекламировать.

Такое "полутаинственное" существование не способствует росту доверия украинцев к этим организациям. А значит, вряд ли стоит рассчитывать, что работающие люди скоро осознают всю серьезность остаться без пенсии (или с мизерной пенсией) на старости лет. Ведь много лет они слышали и слышат обещания повысить пенсии, довести до реального прожиточного минимума, дифференцировать в зависимости от зарплаты. И, возможно, надеются, что, когда придет время им прощаться с работой, эти обещания уж точно будут выполнены. Либо просто не думают о завтрашнем дне.

Недавно знакомая, женщина лет 50, рассказывала, что зашла в "личный кабинет" на портале Пенсионного фонда и была шокирована информацией, которую там увидела. По ее словам, раньше, когда она слышала о новых требованиях к стажу, была спокойна: работает с 17 лет, 30 лет стажа уже есть, зарплата приличная, а значит, пенсия будет немаленькая. Но оказалось, что у ПФУ другие данные. По информации в ее личном кабинете, страхового стажа у женщины не набирается и 15 лет. До 2004 года стаж нужно доказывать по трудовой книжке, а после 2004 года часть времени, как оказалось, она работала без официального трудоустройства, а часть времени работодатель "рисовал" ей минимальную зарплату и платил в Фонд минимальный страховой взнос. В итоге она подсчитала, что на пенсию может рассчитывать только после 70 лет, да и то на минимальную. И, пока есть запас времени и неплохая зарплата, стала искать, какие пенсионные программы предлагают различные финансовые организации. Оказалось, что информации о них очень мало.

Почему не ведется активная популяризация добровольно-накопительных пенсий? Разве государство не заинтересовано в том, чтобы украинцы становились менее зависимы от бюджетных выплат, которые с каждым годом съедают все большую часть бюджета? Или НПФ разве не заинтересованы в росте числа клиентов? Мы расспросили об этом экспертов. А также о том, что мешает развитию третьего уровня пенсионного обеспечения в Украине.

"Политикам выгоднее покупать голоса избирателей за обещания очередного повышения пенсий, вместо того, чтобы помочь накопить пенсию самостоятельно"

Татьяна Сальникова, глава Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов:

- Государство с 2003 года, с момента принятия закона о накопительных пенсиях, не осуществляло никаких активностей по популяризации личных накоплений на пенсию. Несмотря на то, что личные пенсионные накопления людей помогают государству решить одну из его основных задач – обеспечить достойный уровень жизни своих граждан, в том числе после окончания трудовой деятельности. Но политическим деятелям выгоднее покупать голоса избирателей за несбывшиеся обещания очередного повышения пенсий, вместо того, чтобы помочь накопить пенсию самостоятельно и не зависеть от подачек следующих "властей".

Что касается частного сектора, то есть отдельные инициативы: региональные пресс-клубы, открытые лекции по финансовой грамотности на эту тему, рекламные кампании отдельных фондов. Но средства на финансирование таких мероприятий негосударственные пенсионные фонды (НФП) должны где-то искать. Ведь сами фонды – неприбыльные учреждения и не имеют права тратить средства людей. Учредители фондов тоже не имеют прибыли от деятельности фонда. У администраторов, КУА (компаний по управлению активами – Ред.) и банков-хранителей средства на такую ​​деятельность также крайне ограничены, поскольку активы НПФ на сегодняшний день небольшие, а вознаграждения КУА, АПФ и банка-хранителя ограничены. Поэтому частный сектор не осуществляет системных информационных мероприятий по популяризации негосударственного пенсионного обеспечения из-за нехватки средств на это.

Для того, чтобы число участников негосударственных пенсионных фондов расширилось, нужно, чтобы люди понимали: государственной пенсии у них или не будет, или она будет такой, что на нормальную жизнь ее не хватит. Пока человек не осознает проблему, "насильно" навязать пенсионное накопление практически невозможно.

Когда будет такое осознание, люди начнут интересоваться вариантами накопления, сравнивать различные инструменты. Выбирать удобные, надежные, наиболее контролируемые. А, например, для меня самый надежный инструмент тот, на который я лично могу влиять и который я сама могу контролировать.

Конечно, большим шагом для развития частных пенсионных накоплений была бы системная программа информирования со стороны государства и введение второго уровня пенсионной системы – чтобы просто появилась культура сознательного накопления, выбора фонда для себя и тому подобное.

Ну, и еще одна важная причина нераспространенности пенсионного накопления – низкие доходы людей. Люди в большинстве своем вообще не экономят.

"Развитию НПФ ничего не мешает, кроме нехватки честности государства и политиков"

Олег Лиховид, координатор Фонда Людвига Эрхарда:

- Этот вопрос государства никак не касается. Ведь НПФ – негосударственные, и "погреть руки" там негде. Поэтому нет никакого информирования. Развитию НПФ ничего не мешает, кроме нехватки честности государства и политиков. То есть их честной констатации: "Граждане! Государство не в состоянии при действующей пенсионной системе обеспечить вас достойной пенсией. По разным причинам, и далеко не экономическим. Хватит только такой нищенской, как сейчас. Поэтому накапливайте, кто как может. Лучше в НПФ. Они как раз для этой цели и разрабатывались". Можно назвать еще много вещей, которые помогли бы людям. Но начать надо с честности. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

"Есть проблема с уровнем доверия"

Павел Матияш, заместитель директора по развитию бизнеса финансовой компании "Activitis":

- Используя только солидарную систему, которая досталась Украине после развала СССР, власти долгое время было невыгодно популяризовать другие уровни пенсионной системы. Законодательство, которое позволяло НПФ вести свою деятельность в Украине, появилось лишь в 2004 году. Сейчас, имея проблемы с демографией в ​​стране и растущей дырой в ПФУ, которая составляет около 170 млрд грн и которую приходится закрывать финансированием из бюджета, государство начинает популяризировать понемногу третий уровень – добровольного накопления, и делает более активные шаги для запуска второго уровня пенсионной системы. Но для существенного расширения круга клиентов НПФ и многих других финансовых институтов сейчас не хватает финансовой грамотности населения. Она остается у граждан на достаточно низком уровне.

Конечно, изменения к лучшему происходят, уровень осведомленности растет, однако медленными темпами. И стоит сказать, что не только государство (в лице регуляторов) и профильные объединения участников рынка должны прилагать усилия в просвещении, но и все финансовые институты тоже должны готовить ответственных и знающих клиентов.

Кроме того, есть проблема с уровнем доверия. К сожалению, в нашей стране граждане не раз сталкивались с серьезными проблемами, такими, как потеря, невозврат или частичный возврат вложенных капиталов по разным причинам. Поэтому всем надо также работать над восстановлением доверия граждан к финансовым институтам, а это долгий по времени путь.

"Активы могут не только расти в цене, но и падать"

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт:

- По моему мнению, делать накопления в негосударственных пенсионных фондах небезопасно. Только за последние годы мы видели банкротство десятков банков, при том, что Национальный банк осуществляет тщательный контроль за банковской системой. Что касается пенсионных фондов, то контроль за ними гораздо меньше. Пенсионный фонд должен существовать достаточно долгий период, не менее 50 лет. То есть примерно 35 лет трудовой деятельности, когда осуществляются отчисления, и еще 15 – 20 лет получения выплат. Период размещения средств очень длительный. За этот период с фондом может случиться все, что угодно.

Другим риском является девальвация гривни. За годы своего существования гривня обесценилась в 20 раз по отношению к доллару США. Чтобы спасти деньги от обесценивания, фонд должен давать доходность более 30% годовых. Заработать такие деньги очень трудно, и такие операции могут быть очень рискованными. То есть даже если фонд не обанкротится, то ваши деньги будут обесценены. Другой проблемой являются инвестиционные риски. Активы могут не только расти в цене, но и падать. В частности, во время мирового кризиса 2008 года американские пенсионные фонды потеряли более 2 триллионов долларов своих вкладчиков. Поэтому даже квалифицированные и опытные менеджеры могут потерять ваши деньги. Собственно, из-за всех этих рисков негосударственные пенсионные фонды не получили популярности в украинском обществе.

Для развития негосударственного пенсионного обеспечения должна быть обеспечена стабильность работы финансовой системы и доверие к ней со стороны населения. К сожалению, достичь этого в нынешних условиях очень трудно. Один финансовый кризис перечеркивает годы успешной работы. Также следует обеспечить долговременную стабильность гривни. Кроме того, должен быть создан надежный и достаточно большой рынок финансовых инструментов.

Александра Романюк

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