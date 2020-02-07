В Пенсионном фонде дыра в 146 млрд грн: куда уходят деньги

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, недостающую сумму выделит из госбюджета государство.

Эксперты разобрались, откуда поступают деньги в ПФ и на что они расходуются, а также почему нынешние 35-40-летние смогут рассчитывать в старости в лучшем случае на минимальные пенсии. Тем временем власти все чаще говорят о том, что пенсионный возраст придется повышать.

Доходы и расходы

Напомним: основным источником доходов Пенсфонда являются поступления от единого социального взноса (ЕСВ), который работодатели начисляют на зарплату работников (22% от "брутто"-зарплаты). Но, как видно из инфографики, этих денег не хватает, чтобы обеспечить пенсионеров выплатами, поэтому почти треть расходов ПФ – это дотации из госбюджета.

То есть фактически налогоплательщики платят в ПФ дважды: в виде ЕСВ и частично виде отчислений от других налогов в бюджет. Также напрямую в ПФ взимается процент (от 1% до 7,5%) с различного вида услуг: это, например, регистрация движимой и недвижимой собственности, выдача документов и т. д. А также – налог за пользование мобильной связью, причем его платят все, включая пенсионеров.

Нетрудно заметить, что львиная доля расходной части бюджета ПФ уходит на выплаты "трудовым" пенсионерам, которых больше всего среди 11,3 млн пенсионеров – свыше 90%. Но при этом ПФ выделяет на них менее 70% от суммы расходов, так как пенсии у половины равны или чуть выше минимальной. Минимальная пенсия по возрасту при наличии трудового стажа не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин сейчас составляет 1638 грн, средняя пенсия – 3083 грн.

Более 27% расходов Пенсионного фонда идет на выплату пенсий пенсионерам силовых структур, средняя пенсия у которых – порядка 5000 грн. И 1,8% "съедает" оплата расходов по расчету и доставке пенсий, в деньгах это 8 млрд грн, которые, в связи с хроническим дефицитом ПФ, оплачивает государство. При этом в ПФ надеются сэкономить за год более 200 млн грн.

Эксперты: надо бороться с детенизацией зарплат

Экономисты и специалисты по вопросам пенсионного обеспечения говорят, что дефицит ПФ вызван двумя причинами: теневой экономикой и передачей в ПФ более 15 лет назад выплат пенсий силовикам, денежное обеспечение которых не облагалось налогом (сейчас на жалованье военнослужащих также начисляется ЕСВ. – Авт.), а значит, не пополнялся бюджет ПФ, из которого стали выплачивать пенсии людям в погонах.

"Когда в 2016 году власти снизили ЕСВ с 37% до 22%, чтобы уменьшить нагрузку на работодателей, ожидалось, что уменьшение отчислений в ПФ компенсируется ростом базы налогообложения из-за выведения зарплат из тени, – напомнил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Но этого не произошло. ЕСВ сразу уменьшился на 15%, а доходы в ПФ за счет легализации зарплат выросли всего на 8-9% в первые месяцы, затем уменьшились, что привело к значительному росту дефицита ПФ.

Ситуацию чуть улучшило регулярное повышение, начиная с 2017 года, минимальной зарплаты – сразу с 1600 до 3200 грн и постепенного ее доведения до нынешних 4723 грн. Но все равно этого недостаточно, так как пенсии регулярно индексируются, а количество работников, которые работают легально и за которых работодатели платят ЕСВ, уже меньше, чем количество пенсионеров – 10,5 млн человек против 11,3 млн человек".

Экс-замглавы Пенсионного фонда, а ныне независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун говорит, что собственный дефицит ПФ на самом деле небольшой – всего 24 млрд грн из 147 дотируемых.

"Остальное – это на пенсии силовикам, с которыми должно рассчитываться государство, так как за них в свое время ничего не платили в ПФ, – разъяснил нам Виктор Колбун. – Государство это делает через ПФ, поэтому и говорят о большом дефиците Пенсфонда".

Дефицит исчезнет через 10 лет

По словам Пендзина, для наполнения бюджета Пенсфонда, государство должно усилить борьбу с выплатой зарплат в конвертах, ибо возможность повышения "минималки", как способа детенизации заработков, практически исчерпана.

"Это ведет ко все большей уравниловке в доходах: люди, занятые малоквалифицированным трудом – уборщицы, подсобные рабочие, сторожа и т. д. – получают ненамного меньше, чем, например, медсестры, соцработники, воспитатели детсадов. Поэтому единственный на сегодняшний день экономически обоснованный способ роста минимальных зарплат – повышение производительности труда", – объяснил Пендзин.

По мнению Виктора Колбуна, дефицит ПФ будет постепенно уменьшаться, так как в него сейчас поступает ЕСВ с зарплат силовиков, а также потому, что уменьшается число пенсионеров из-за увеличения трудового стажа, дающего право на пенсию.

"Можно ожидать, что лет через десять ПФ станет бездефицитным, – прогнозирует Колбун. – Но учитывая, что пенсии у нас растут регулярно, нужно, чтобы детенизация зарплат велась с двух сторон – как со стороны государства, так и со стороны работников, которые не должны соглашаться работать за зарплаты в конвертах".

Когда пенсия станет "личной"

Настоящей реформой пенсионной системы должно стать введение личных накопительных пенсионных счетов, уверен Виктор Колбун. Иначе, по его оценке, уже через 10-15 лет государство сможет обеспечить, в лучшем случае, минимальные пенсии из солидарной системы. Все остальное работник должен будет накопить сам себе на старость. А задача властей – обеспечить сохранность этих накоплений. Но для этого, по словам эксперта, нужно как можно быстрее принять закон о введении личных пенссчетов. Такой законопроект около двух лет пылился в Раде предыдущего созыва, пока ее не переизбрали. Взамен 27 декабря 2019 года в Раде зарегистрирован новый законопроект № 2683, но пока у депутатов руки до него не доходят.

Напомним, система накопительных счетов должна была заработать с 2020 года, но ее введение перенесли на 2021 год из-за неготовности. Похоже, снова перенесут, так как министр соцполитики Юлия Соколовская заявила, что не видит возможности введения личных пенсионных счетов в краткосрочной перспективе. А депутаты уже готовятся создать новое ведомство по пенсиям.

А вот бывший вице-премьер Павел Розенко, курировавший в предыдущем Кабмине социальный блок и активно добивавшийся принятия такого закона, подтвердил нам, что по-прежнему считает: накопительные счета нужно вводить как можно быстрее.

"Украина потеряла 15 лет, имитируя деятельность по реформированию пенсионной системы, поэтому необходимо срочно принимать закон о личных накопительных счетах, дабы нынешние 30-летние могли получать достойные пенсии, – сказал нам Павел Розенко. – Увы, новый законопроект сырой, к нему много вопросов со стороны участников пенсионного рынка. И хотя власти декларируют введение накопительных счетов, сомневаюсь, что это произойдет быстро".

Александр Панченко

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