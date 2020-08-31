Безубыточность шахт, европейские условия и безопасность труда: Шмыгаль назвал ориентиры в отрасли

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает Урядовий портал.

Глава правительства 30 августа вместе с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец посетил город Краматорск, где поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником.

«Ваша профессия — одна из самых опасных и одновременно одна из самых достойных в мире. Не зря грудь каждого из вас украшают ордена и медали, потому что это действительно вызов — ежедневно спускаться в шахту», — подчеркнул он.

По словам премьер-министра, угольная отрасль является одной из важных составляющих топливно-энергетического комплекса Украины. В ближайшие годы украинская экономика, энергетическая сфера будут нуждаться в угле, ведь это основной энергоресурс для тепловой генерации, который играет важную роль в сбалансировании энергосистемы.

Шмыгаль подчеркнул, что угольная отрасль нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию.

“Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли. Европейские условия и безопасность труда, достойная заработная плата, безубыточность угольных предприятий — это ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы”, — подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что разработка Концепции и Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, внедрение пилотного проекта трансформации угольных шахт — это шаги, которые государство предпринимает для вывода угольной отрасли из кризиса.

"Правительство будет предпринимать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшалась. Со своей стороны мы уже делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается Президент", - отметил глава правительства.

Премьер-министр наградил 12 работников угледобывающих предприятий Донецкой области Почетными грамотами и ценными подарками.

Напомним, в Украине в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности - День шахтера.

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