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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

31.08.2020 / 10:23
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 29 августа, вечером подписал закон о повышении с 01 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 822-их, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020г.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

В Офисе президента также напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020г. является первым этапом, а вторым - станет повышение с 2021г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинский. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - заявил Зеленский.

Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 01 сентября 2020 года на уровне 5 тыс. грн в месяц.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 01 сентября 2020 года размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", - сказано в сообщении.

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закон, минимальная зарплата, Зеленский
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