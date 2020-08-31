Войти | Зарегистрироваться
14:24

понедельник,
31 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черновицкой области освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ

31.08.2020 / 13:45
В Черновицкой области освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
3 февраля 2019 года активисты ПЦУ выгнали общину УПЦ села Михайловка из местного храма, основываясь на результатах голосования, проведенного накануне

На Буковине в селе Михайловка освятили новый храм Украинской Православной Церкви, построенный вместо захваченного год назад представителями ПЦУ.

Как сообщает Центр информации со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ, чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий

 «Вам в Михайловке не просто, вы пережили времена испытаний – когда разделились семьи, были кумовья, а сегодня даже не хотят говорить друг другу "добрый день!". Мы – христиане и должны руководствоваться нашей верой. А наша вера учит нас терпению, смирению и любви. А кого мы должны любить? – нашего ближнего. А в Евангелии как написано, кто наш ближний? – тот, кто рядом», - сказал митрополит Мелетий.

Архиерей  отметил, что «те люди, которые сделали такую неприятность, огорчение для вашего села – тоже христиане. Заблудшие, бедные, совершившие глупость, о которой уже жалеют и еще много-много раз пожалеют».

«Что им нужно? Наше доброе слово, наша любовь – только так мы можем привести их сердца к покаянию, только таким путем мы сможем им подсказать и помочь стать на правильный путь», – подчеркнул владыка Мелетий.

Как сообщалось, 3 февраля 2019 года активисты ПЦУ выгнали общину УПЦ села Михайловка из местного храма, основываясь на результатах голосования, проведенного накануне. Голосование о переходе общины канонической Церкви в ПЦУ провели на собрании территориальной общины, в котором принимали участие как местные жители (большинство из которых в храм не ходили), так и привезенные люди из соседних сел. Взамен отобранного сторонниками ПЦУ храма община приступила к строительству нового.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.