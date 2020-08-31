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Инвестиции в себя: Арахамия объяснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда идут на дороги

31.08.2020 / 13:50
Деньги на строительство дорог, взятые из фонда борьбы с коронавирусом - это "инвестиции в самих себя". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, деньги должны работать.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги", - сказал нардеп.

Арахамия подчеркнул, что каждая гривна, вложенная в дороги, приносит в бюджет шесть гривен.

"Деньги должны работать. Каждая гривна, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 200 км, это исторический рекорд, а программа - за пять лет сделать 20 тысяч км", - сказал он.

Напомним, правительство анонсировало в 2020 году тотальные изменения в дорожной отрасли.

В 2020 году в Украине планируется начать строительство сети скоростных шоссе и автомагистралей с максимально допустимой скоростью 110-130 км/час.

Отметим, что в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

Источник

дороги, Арахамия
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