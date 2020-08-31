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Предстоятель УПЦ благословил детей и преподавателей на новый учебный год

31.08.2020 / 14:20
Предстоятель УПЦ благословил детей и преподавателей на новый учебный год
Источник: Центр информации УПЦ
Всем нашим деточкам, всем преподавателям, учителям, кто обучает детей – всем желаю помощи Божией в новом учебном году

В Киево-Печерской лавре на площади перед Успенским собором после Божественной литургии состоялся молебен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий помолился об успешном обучении паствы и благословил детей и преподавателей на новый учебный год.

После молитвы Предстоятель УПЦ призвал Божье благословение на всех, кто учит или учится.

«Всем нашим деточкам, всем преподавателям, учителям, кто обучает детей – всем желаю помощи Божией в новом учебном году, – сказал Предстоятель, – чтобы Господь благословил вашу жизнь и ваши труды, чтобы познания ваши были полезны и для души и для тела. Пусть Господь хранит всех вас!», – пожелал Митрополит Онуфрий и окропил верующих святой водой.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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