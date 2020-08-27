Муж судьи Чижик решил создать адвокатскую компанию, используя ее членство в ОСД

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Юристы рассказывают, что муж Галины Чижик - Андрей Гевко - постоянно бегает по судам Киева. Хвалиться, что у него в судах все очень хорошо, и предлагает коллегам свои услуги", - сказано в сообщении.

По мнению судей, все вполне объяснимо. "Странно это все. Мы в такие бредовые истории не верим. Мы уверены, что это просто совпадение и муж Чижик решил создать свою адвокатскую компанию именно тогда, когда она стала членом ОСД. Это банальное совпадение", - отмечают они.

"И совсем уж повезло, что именно с этого момента у него началась череда выигрышных дел. Оно всегда так везёт", - подводят итог авторы поста.