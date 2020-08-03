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Цель главы ВС Данишевской — унизить неугодных ей лиц

03.08.2020 / 12:53
На днях вышло интервью заместителя главы Верховного суда (ВС), председателя Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдана Львова информационному агентству УНИАН, которое раскритиковала член Общественного совета добродетели Галина Чижик.

Между тем с мнением Богдана о происходящем в судебной системе согласны многие его коллеги, в отличие от позиции главы ВС Валентины Данишевской, информирует телеграм-канал "Под мантией"

"Интервью Богдана Львова не на шутку напугало главу Верховного суда Валентину Данишевскую и её бенефициаров. Оно было конструктивным, чётким и нашло отклики у многих коллег. Интервью разобрали на цитаты и постили на своих страницах судьи. Так не расходились ни одно интервью Данишевской. Даже с разгоном ботами", - отмечают авторы поста.

Многие судьи, которые постили интервью Львова, откровенно поддерживали его на позиции главы ВС. "Это искренне, без оплаты бенефициарами ботов, без включения лизоблюдов, в отличие от действующей главы Верховного суда", - подчеркивается в сообщении.

"Как и всегда, чувствуя опасность, Данишевская и Ко подключают своих ручных организмов. Их задача - начать травлю человека, показать, что тот негодяй. Как результат, рождаются публикации такого низкого сорта, как у соросеночки Галины Чижик", - резюмируют судьи.

судьи, Львов, ВС, Чижик, Данишевская
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