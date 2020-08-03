Цель главы ВС Данишевской — унизить неугодных ей лиц

Между тем с мнением Богдана о происходящем в судебной системе согласны многие его коллеги, в отличие от позиции главы ВС Валентины Данишевской, информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Интервью Богдана Львова не на шутку напугало главу Верховного суда Валентину Данишевскую и её бенефициаров. Оно было конструктивным, чётким и нашло отклики у многих коллег. Интервью разобрали на цитаты и постили на своих страницах судьи. Так не расходились ни одно интервью Данишевской. Даже с разгоном ботами", - отмечают авторы поста.

Многие судьи, которые постили интервью Львова, откровенно поддерживали его на позиции главы ВС. "Это искренне, без оплаты бенефициарами ботов, без включения лизоблюдов, в отличие от действующей главы Верховного суда", - подчеркивается в сообщении.

"Как и всегда, чувствуя опасность, Данишевская и Ко подключают своих ручных организмов. Их задача - начать травлю человека, показать, что тот негодяй. Как результат, рождаются публикации такого низкого сорта, как у соросеночки Галины Чижик", - резюмируют судьи.