Войти | Зарегистрироваться
14:34

понедельник,
03 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины

03.08.2020 / 12:55
Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины.

Как передает 112 Украина, такое мнение в ходе круглого стола "Украинская национальная идея. Цели и средства" высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины", - отметил Ренат Кузьмин.

Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.

"Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной", – добавил Ренат Кузьмин.

Участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин.

Кузьмин также напомнил о возможности приобщиться к созданию национальной идеи через социальные площадки Facebook и Telegram.

Кузьмин, национальная идея
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.