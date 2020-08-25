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Карантин в Украине: вступило в силу новое зонирование

25.08.2020 / 13:52
В Украине 24 августа вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
город Самбор Львовской области;
город Беляевка Одесской области;
города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая:

город Ужгород;
город Ивано-Франковск;
город Львов;
город Тернополь;
город Харьков.

Желтая зона:

город Киев;
город Луцк;
город Житомир;
город Борисполь;
город Одесса;
город Ровно;
город Сумы;
город Хмельницкий.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Отметим, в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

В свою очередь, в "оранжевой" запрещено проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, ограничения работы развлекательных заведений.

В "желтой зоне" запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, а в "зеленой зоне" - проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

Напомним, в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса, самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Кроме того, во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.

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коронавирус, карантин
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