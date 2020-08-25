В МИД посоветовали Беларуси не отвергать дружеских советов и напомнили о пути в никуда

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко относительно заявлений пресс-секретаря МИД Беларуси, сообщает сайт МИД

Дословно: "Для нас Беларусь – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям.

Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов.

Опыт украинской Революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".

Зеленко отметила, что МИД Украины искренне желает Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил: "В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".

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