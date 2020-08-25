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Зеленский: те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания

25.08.2020 / 09:02
Зеленский: те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания
Президент Владимир Зеленский отмечает, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

Об этом шла речь в выступлении президента ко Дню Независимости 24 августа.

Прямая речь: "Мы строим именно такую ​​страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет.

Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую ​​крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед".

Зеленский отметил, что украинцы не должны никому давать шанса посеять между ними раздор - "ни соседям, ни внутренним чужакам, тем, что обворовывали нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считали его родной".

Он отметил, что власть делает все, чтобы оккупированные территории Украины вернулись в страну, которую они не узнают, "страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территорий, хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим".

Президент рассказал, что каждое его утро начинается с смс от Генштаба о количестве раненых и погибших за сутки.

Прямая речь: "Цифры бывают разные, и только одно сообщение делает утро добрым – раненых ноль, погибших ноль. Сегодня 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе".

"В 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости мы все просим Бога об одном – пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годами, года – веками, а потом тысячелетиями мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит".

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул важность борьбы с коронавирусом и соблюдения правил безопасности.

Прямая речь: "Тогда обязательно наступит день, когда за радостным смс от Генштаба будет не менее радостное от министра здравоохранения: за сутки в Украине заболело ноль, умерло ноль".

Президент Владимир Зеленский отмечает, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

Источник

Донбасс, Зеленский
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