Зеленский: 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь, и пусть эти дни станут месяцами, а месяцы – годами

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16:15
Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело
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12:48
В европейских странах наблюдается резкий рост заражений COVID-19
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ЕС решил ввести персональные санкции для Беларуси
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17:59
В Кремле заявили, что не видят необходимости оказывать военную помощь Беларуси
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ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси
- 16:15
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Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ
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09:42
Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ
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15:54
Шевченко рассказал, когда ждать второго транша МВФ
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14:21
Министр юстиции подозревает сговор в деле об обслуживании депозитов оффшоров Суркисов ПриватБанком
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14:21
Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале - Шмыгаль
- 17:59
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09:17
На Львовщине открыли мурал, посвященный Кузьме Скрябину
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08:05
Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч
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09:14
В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"
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07:50
СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"
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08:15
В Днепре провели огневые испытания двигателей для новой ракеты "Циклон-4"
- 09:17
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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