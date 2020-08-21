Войти | Зарегистрироваться
13:16

пятница,
21 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Верующие УПЦ пройдут крестным ходом 210 км из Каменца-Подольского в Почаев

21.08.2020 / 11:50
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом 210 км из Каменца-Подольского в Почаев
Скрин видео Источник: Центр информации УПЦ
Традиция совершать крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев накануне Успения Пресвятой Богородицы возникла более 200 лет назад

Из кафедрального собора Каменца-Подольского вышел традиционный многотысячный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на интернет-издание Vdalo.info, паломники собираются пройти за семь дней 210 км, для этого в день планируют проходить по 30 км.

Верующие намерены избегать населенных пунктов и ночевать в палатках, которые взяли с собой.

В пригороде Каменца-Подольского и в селе Должок к участникам молитвенного шествия присоединились новые паломники.

Традиция совершать крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев накануне Успения Пресвятой Богородицы возникла более 200 лет назад.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области  19 августа начался традиционный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви в Почаевскую лавру. Крестоходцы будут в пути восемь дней и пройдут пешим ходом по бездорожью 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 августа
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.