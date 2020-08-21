Верующие УПЦ пройдут крестным ходом 210 км из Каменца-Подольского в Почаев

Из кафедрального собора Каменца-Подольского вышел традиционный многотысячный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на интернет-издание Vdalo.info, паломники собираются пройти за семь дней 210 км, для этого в день планируют проходить по 30 км.

Верующие намерены избегать населенных пунктов и ночевать в палатках, которые взяли с собой.

В пригороде Каменца-Подольского и в селе Должок к участникам молитвенного шествия присоединились новые паломники.

Традиция совершать крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев накануне Успения Пресвятой Богородицы возникла более 200 лет назад.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 19 августа начался традиционный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви в Почаевскую лавру. Крестоходцы будут в пути восемь дней и пройдут пешим ходом по бездорожью 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.