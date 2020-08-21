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Степанов - о ситуации с COVID-19: Мы не планируем закрывать страну

21.08.2020 / 11:46
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вариант закрытия всей страны и отмены местных выборов в связи с ситуацией с распространением коронавируса не рассматривается.

Об этом Степанов сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство возможность отмены местных выборов.

«У нас местные выборы по графику - на 25 октября, а сегодня у нас 19 августа. У нас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает различные уровни опасности. Мы не рассматриваем сейчас вопрос какого-то закрытия всей страны - как кое-кто ужасы нагоняет. Мы говорим, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в различных регионах могут быть введены различные уровни опасности», - рассказал Степанов.

По его словам, даже красный уровень опасности вводится на две недели, и если в течение этого периода меняется ситуация, то его могут ослабить.

«Поэтому говорить о закрытии чего-то, я считаю просто неуместным. Я уверен, если мы будем двигаться по тем правилам, которые установлены в государстве, у нас все спокойно и вовремя пройдет, и никаких срывов не будет», - отметил глава Минздрава.

В то же время он предостерег от легкомысленного отношения к здоровью: «Это же не отдача какого долга государству, или каким-то министрам. Если мы будем придерживаться (правил - ред.), мы на сто процентов способны коронавирус победить. Я понимаю, что все устали, но они не такие тяжелые - эти правила - которые установлены».

Источник

коронавирус, границы, Степанов
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