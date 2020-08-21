Предстоятель УПЦ объяснит, как верующим относиться к материальному благополучию

Человек прежде всего должен служить Богу, правильное отношение к богатству – понимание того, что оно не является главным в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 22 августа в 06.25 на телеканале «Интер».

«Бог есть Творец всего: и человека, и богатства, которые окружают человека. И Бог дал людям богатство не для того, чтобы они служили богатству, а для того, чтобы богатство служило человеку. Человек должен служить Богу, а богатство должно служить человеку в его земном шествовании к Творцу», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, о том, как совесть поможет услышать голос Бога.