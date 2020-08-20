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Госкомиссия ТЭБ и ЧС обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии не вводят зонирование по адаптивному карантину

20.08.2020 / 11:15
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обеспокоена тем, что отдельные территориальные комиссии ТЭБ и ЧС.

Вопреки постановлению Кабинета министров, не вводят зонирование по адаптивному карантину.

"Госкомиссия ТЭБ и ЧС высказала сильное беспокойство решениями отдельных территориальных комиссий ТЭБ и ЧС, которые, вопреки постановлению Кабинета министров, не вводят те или иные зоны, которые определены по адаптивному карантину, в частности "красную" зону в некоторых местах", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов на брифинге по результатам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС 19 августа.

В связи с этим Госкомиссия дала поручение Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии о таких противоправных действиях.

Источник

комиссия, коронавирус
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