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Более 50% украинцев считают, что власти не способны обеспечить их безопасность - опрос

19.08.2020 / 14:15
Более половины граждан Украины считают, что действующая власть не может им обеспечить безопасность.

 Таковы результаты социологического исследования, проведенного компанией ООО "Роботизированные телесистемы" 13-16 августа 2020 года и презентованные во вторник, 18 августа,  на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос "Как вы считаете, может ли действующая власть обеспечить безопасность гражданам Украины" 31,3% ответили, что может. В то же время 51,2% респондентов считают, что власть не может обеспечить безопасность, 17,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Согласно исследованию, 21,4% респондентов чувствуют себя в полной безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимания последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. 10,5% скорее чувствуют себя в безопасности в этой ситуации. Скорее не чувствуют себя в безопасности и совсем не чувствуют себя в безопасности соответственно 27,6% и 28,8% опрошенных. Затруднились ответить 11,7% респондентов.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18+ во всех областях Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,5%.

Источник

опрос, безопасность, власть
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