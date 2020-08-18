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Главы ведущих политических фракций Европарламента призвали к новым выборам в Беларуси
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Лукашенко готов поделиться полномочиями: "Но не под давлением и не через улицу"
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11:46
Лукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"
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10:23
Тихановская: я готова действовать как национальный лидер
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17:59
НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью
- 13:19
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Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале - Шмыгаль
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13:50
Селитра в Украине хранится согласно стандартам - премьер
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15:47
В управлении государства должны остаться только 300 предприятий — Шмыгаль
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14:55
ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии
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Конституционный суд открыл производство по обжалованию "зеленых" тарифов
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СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"
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08:15
В Днепре провели огневые испытания двигателей для новой ракеты "Циклон-4"
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В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали
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10:17
Китай запустил на орбиту новый оптический спутник
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В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
- 07:50
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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