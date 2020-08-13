В Запорожье УПЦ наградила медицинских работников

В Запорожье Украинская Православная Церковь наградила медиков, проявивших высокий профессионализм в противостоянии эпидемии короновируса, церковными наградами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, награждение возглавил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Вы оказались на переднем крае борьбы с вирусом, в положении, когда проявляется характер человека. В экстремальных ситуациях слабый сдается, сильный же идет вперед. Вы не из числа слабаков. Для миллионов наших девчонок и мальчишек вы – настоящие герои. Человек не может жить без высоких идеалов милосердия, любви, благородства, взаимопомощи. Особенно молодой человек, тем более, когда он стоит вначале своего жизненного пути и вынужден делать важный для себя выбор. Для нашей молодежи вы являетесь воплощением главных христианских идеалов – любви и милосердия», - отметил запорожский митрополит.

Как сообщалось ранее, в Запорожье верующие Украинской Православной Церкви стали донорами крови для онкобольных детей.