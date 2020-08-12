В РПЦ услышали Варфоломея и напомнили о проблемах, которые он принес в Украину

Действия Патриарха Варфоломея, повлекшие за собой церковный раскол в Украине, не соответствуют декларируемым Константинополем словам о своей роли как Церкви-Матери.

Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

«Те страдания, которые принесли действия Патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий Церкви-Матери», - отметил Владимир Легойда, комментируя слова Патриарха Варфоломея, в которых он назвал «весь русский народ духовными чадами Константинополя».

Патриарх Варфоломей заявил об этом во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем Русскому Пантелеимонову монастырю.

«Это благословенная встреча отца с его детьми сегодня, потому что, если весь благочестивый русский народ является духовными чадами Константинополя, тем более вы, живущие здесь, — наши дети», — сказал Патриарх Варфоломей, прибавив, что «отсюда русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение».

По словам Владимира Легойды, Патриарх Варфоломей, ранее не раз заявлявший о своем «праве» на вмешательство в дела других Поместных Церквей, решил ко всему прочему присвоить себе «духовные родительские права» в отношении русского народа.