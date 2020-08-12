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Дело Шеремета: суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест

12.08.2020 / 13:19
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом в Фейсбук сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko.

"Юлию освобождают под круглосуточный (домашний арест - ред.)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Сейчас следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко оставались в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева решил ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.

Источник

суд, Шеремет, Кузьменко
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