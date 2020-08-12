Сотрудника СБУ подозревают в госизмене: передал секретную информацию в конфетах

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Он также мог оказывать помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанной в конфетах, подельнику, который намеревался его (носителя информации, - ред.) вывезти за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Суд их арестовал на 60 суток. Им грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале августа в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Кроме того, Старокиевскую улицу в Киеве перекрывали для движения и прохода, была вероятность минировании припаркованного на ней автомобиля.

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