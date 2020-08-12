В столице состоялся православный детский фестиваль «Божьи дети»

В Киеве состоялся пятый благотворительный детский фестиваль «Божьи дети».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в этом году в фестивале приняло участие около тысячи детей из всех епархий Украинской Православной Церкви.

«Дети – это наше будущее. И это не просто слова. Святая Церковь учит, что милосердие и человечность присущи каждому из нас. Мы призваны сделать так, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя брошенным, не чувствовал себя ненужным или забытым. В Священном Писании Господь ставит детей в пример взрослым. Ребенок по своей природе не злобив, не завистлив, а его душа чиста и не запятнана грехом и страстями. Душа ребенка устремлена к Богу и к Царствию Божию. И все это означает, что мы должны помочь ребенку найти Бога, любить и исполнять Его святые заповеди», - сказал в своем приветствии участникам фестиваля Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

По его словам, «благодаря людям с большим сердцем, которые не только знают, но и старательно исполняют заповедь Божию о любви и помощи ближнему, в очередной раз проходит это торжественное мероприятие для наших маленьких христиан, которое призвано подарить им незабываемые впечатления, счастливые улыбки, интересные встречи с известными людьми».

Организаторы фестиваля – Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба», общественная организация «Божьи дети», Свято-Успенская Киево-Печерская лавра.

«Каждый раз во время подготовки мы наталкиваемся на трудности, но Господь нас никогда не покидает. Как и благодарность наших детей. Дети чистые душой, искренни в своих мыслях, непринужденные. Они нас вдохновляют работать еще лучше. Не останавливаться. Все время придумывать что-то новое» - сказала накануне мероприятия заместитель директора фестиваля Екатерина Дмитрук.

Организаторы надеются, что главные участники Пятого благотворительного фестиваля - дети - стали радостнее, и верят, что это мероприятие доброты и детства принесет свои плоды.