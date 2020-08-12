Богдан расценивает поджог своего авто как угрозу от власти

Об этом Богдан написал в Фейсбуке.

"Поскольку это лишь очередной момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в самых высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бахнули керасинчику в кастрик", - написал Богдан.

Он также обнародовал видео с камеры видеонаблюдения, на котором виден момент поджога.

Экс-руководитель ОП добавил, что хотя потеря тяжелая и автомобиль сгорел дотла, он не воспринимает это близко к сердцу. "Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)", - отметил Богдан.

Напомним, полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля в Днепровском районе Киева. "Тесла", которая была повреждена огнем, принадлежит бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Источник