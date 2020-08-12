Богдану сожгли "Теслу"

Об этом свидетельствуют сообщение полиции Киева, комментарий Богдана "Украинской правде"

Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет. Богдан сообщил УП, что сожгли его электрокар.

Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Тесла" на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Огнем повреждены три транспортных средства: "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.

Позже Андрей Богдан опубликовал видео, на котором видно, как поджигают белую машину.

Напомним: Андрей Богдан – юрист, он возглавлял Офис президента Владимира Зеленского с 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года (до 24 июня 2019 года это была Администрация президента).

В июне 2020 года Богдан ответил Зеленскому на интервью "Украинской правде" так: "Я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком. О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну".

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