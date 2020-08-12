Богдану сожгли "Теслу"

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Вакцина от COVID-19 для всех людей на Земле будет стоить более $100 миллиардов - ВОЗ
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Тихановская прочитала с бумажки обращение к белорусам: "Не выходите на площади"
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Тихановская об отъезде из Беларуси: Не дай бог оказаться перед таким выбором
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Мир пересек границу в 20 млн случаев заражений коронавирусом
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Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле
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Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе
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При Зеленском украинская промышленность продемонстрировала рекордное падение, - журналист
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Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
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Кабмин существенно изменил правила на рынке электроэнергии
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В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
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В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
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NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX
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4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика
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Борьба с пробками в Киеве: возле метро устанавливают перехватывающие паркинги
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NASA успешно запустило миссию на Марс
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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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