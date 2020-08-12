Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа — депутат

Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Україна 24".

"Я убеждён, что (Верховная Рада - ред.) соберется, ориентировочная дата - это 25 августа, но это еще не официальная информация. Я убежден, что мы поддержим эту инициативу Президента (относительно повышения минимальной зарплаты - ред.), ведь это неправильно и безобразие, если в государстве уровень минимальной заработной платы меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица", - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос, соберется ли Верховная Рада на внеочередную сессию для принятия законопроекта о повышении минимальной зарплаты.

Он добавил, что не знает, внес ли Президент уже представление о проведении внеочередного заседания: "Но время для этого есть, и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы".

Гетманцев добавил, что власть делает все возможное, чтобы повысить социальные стандарты, несмотря на ​​то, что возможности государственного бюджета довольно скромные.

Напомним, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5000 гривень в месячном размере (рост на 5,86 процента).

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 гривень (повышение составит 5,86 процента).

Сейчас минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 17 июля закрыл третью сессию парламента 9-го созыва.

Источник