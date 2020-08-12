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Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

12.08.2020 / 09:42
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект был возвращен с подписью главы государства 11 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 июля поддержала законопроект №2285-д во втором чтении и в целом 248-мя голосами. 27 июля он был подписан спикером, а на следующий день направлен на подпись главе государства. В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект 16 января, во втором чтении рассмотрение законопроекта началось 30 июня. Народные депутаты подали 3,5 тыс. поправок.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Кроме того, допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных гостиниц, а для других населенных пунктов разрешается размещать их в гостиницах категории четыре и пять звезд. При этом депутаты вернули требование размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 м от учебных заведений, а также расширили круг лиц, которые могли бы обратиться в суд с заявлением об ограничении.

Закон также предполагает онлайн-систему мониторинга игровых автоматов.

Источник

игорный бизнес, закон, Зеленский
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