Конституционный суд открыл производство по обжалованию "зеленых" тарифов

Об этом сообщается на сайте суда, копия постановления есть в распоряжении ЭП.

Депутаты сомневаются в конституционности отдельных положений законов "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии".

"Народные депутаты считают, что при принятии закона "Об альтернативных источниках энергии", Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий, вмешавшись в сферу конституционных полномочий исполнительной ветви власти, безальтернативно установив коэффициенты и механизмы расчета "зеленого" тарифа, чем лишила исполнительную власть его дискреции и полномочий его менять..

.. положения закона "О рынке электроэнергии" по мнению народных депутатов приводят к неправомерным расходам из госбюджета и его разбалансировке", - говорится в постановлении суда.

Напомним: Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф. 31 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Закон, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

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