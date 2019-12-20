Зеленский о закрытии "казино": не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

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Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit
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У Трампа выступают против "адских санкций" в отношении России
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ЕС официально одобрил продление экономических санкций против России
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
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"Предал нацию": в США юридически обосновали импичмент
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Офис президента: Россия выплатит 3 миллиарда долларов долга перед "Нафтогазом"
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Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения
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Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли
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Украина, РФ и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности о транзите газа
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Основные способы изготовления металлоизделий и металлоконструкций
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Турецкие коммандос нашли еще один тайный тоннель в Сирии
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Вифлеемский огонь мира — уже в Украине
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Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС
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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы
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Шоу света в центре Гааги
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Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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В Белый дом привезли рождественскую ель
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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