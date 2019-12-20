Зеленский о закрытии "казино": не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

Об этом сообщает Facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те".

Напомним, в пятницу, 20 декабря, Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

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