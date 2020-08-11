Тихановская об отъезде из Беларуси: Не дай бог оказаться перед таким выбором

Ее видеообращение было опубликовано в телеграм-канале TUT.by.

«Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж – ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», - заявила Тихановская.

Она также пожелала белорусам беречь себя.

«Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», - добавила она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится безопасности в Литве. Позже ее доверенное лицо Ольга Ковалькова заявила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов. Она не признает эти цифры и заявила о готовности к долгосрочным протестам по всей Беларуси.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста, которые начались после голосования на выборах президента.

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