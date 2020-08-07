На Кропивниччине местная власть незаконно перерегистрировала храмы УПЦ в ПЦУ

В Кировоградской области по распоряжению областной государственной администрации храмы Украинской Православной Церкви были незаконно перерегистрированы под юрисдикцию Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, православные верующие Кропивницкого, Знаменки, поселка Ольшанка и села Успенка Александрийской епархии обнаружили, что под их реестром значатся не общины УПЦ, а новосозданные общины ПЦУ.

«Документы о переводе общин сфальсифицированы потому, что согласно законодательству, для регистрации устава религиозной общины подается заявление с подписью руководителя или представителя религиозной общины и принятый на основании собрания религиозной, а не территориальной, общины устав в новой редакции», - объяснили в епархии «Першому Козацькому».

По словам настоятеля Свято-Успенского храма села Успенка протоиерея Иоанна Онисько, из РГА пришло сообщение, что община УПЦ, по ее же регистрационному коду, перерегистрирована в ПЦУ. Поскольку на сегодняшний день нет председателя Кировоградской ОГА, то устав РО им никто не имел права утвердить, однако, как оказалось, что первый заместитель И. Кузьмин подписал и зарегистрировал устав общины ПЦУ.

Сейчас община УПЦ села Успенка подала заявление о правонарушении в полицию.

Архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп подчеркнул, что сам факт того, что храмы УПЦ внезапно «меняют» свою юрисдикцию, свидетельствует о беззаконии в религиозной сфере.

«Наши религиозные общины поставлены перед фактом государственного произвола, потому что чиновник согласно своим взглядам, не принимая во внимание факты злоупотребления, подмены документов или их неточности, может просто ограничивать права верующих граждан, а также выносить за скобки правового поля жизни граждан Украины. Конечно, должно быть снова судебное разбирательство, снова вынуждены будем свои усилия и время направлять не на вопрос молитвы, храмостроения или создания общин - социальные, духовные и культурные моменты, а в план конфликта. ... Чиновники одним росчерком пера решают судьбы граждан», - отметил владыка.

Архиерей, от имени верующих Александрийской епархии, призвал всех, кто может изменить ситуацию к лучшему, сделать это, и заявил, что епархия будет законно отстаивать права и интересы общин.

«Если так будет продолжаться и дальше, мы никогда не сможем построить целостную, мирную и законную государство. Пусть Господь поможет, укрепит, научит быть мудрыми, терпеливыми, рассудительными, но одновременно принципиальными людьми. Верующий человек - не слабохарактерный, он терпелив и смиренный, но никогда не откажется от своих убеждений, всегда останется в тех ориентирах, которым его научила Церковь», - подытожил архиепископ Боголеп.