В УПЦ посоветовали, как совместить отпуск и пост

Верующий человек, уходя в отпуск, не освобождается от молитвы и веры в Бога, потому что это не род деятельности человека, а суть его духовной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Самая большая ошибка, которую человек может допустить, – неправильно определить суть отпуска и поста. Человек в отпуске получает возможность на некоторое время освободиться от своих повседневных забот и хлопот для того, чтобы в дальнейшем приступить к их исполнению с новыми силами. А от чего получает свободу в отпуске человек верующий? От молитв? От богослужений? От Православия? Или же вообще – от Бога? Вовсе нет! Главное, чтобы наш «летне-отпускной» образ жизни не отдалял нас от Христа», - напомнил Андрей Музольф.

Он подчеркнул, что единственное, что может удалить нас от Христа в этой жизни, – это наш личный грех.

Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, как научиться сочетать отдых и пост.

«Отпуск – это возможность смены обстановки и, как следствие, – обновление сил человека. В то же время пост – это тоже некий отпуск в жизни христианина – отпуск от греха. И как в период отпуска мы стараемся следить за собственным здоровьем (мы сейчас говорим об идеальном отпуске, ведь в идеале он должен оздоровить человека, а не о таком, к какому привыкли наши соотечественники, после которого нужно еще отдельно проходить курс лечения и реабилитации), точно так же и в период поста мы стоим на страже нашего духовного здоровья: стараемся меньше грешить, чаще молиться Богу и делать больше добра ближним», - подчеркнул Андрей Музольф.

По его словам, гастрономический пост– это только средство, которое помогает духу человека возобладать над его плотью и «если мы сможем в период нашего трудового отпуска совместить эти две цели: телесное и духовное оздоровление – это и будет самый удачный отпуск в нашей жизни».