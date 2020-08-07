Войти | Зарегистрироваться
19:47

пятница,
07 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ посоветовали, как совместить отпуск и пост

07.08.2020 / 19:18
В УПЦ посоветовали, как совместить отпуск и пост
Источник: Центр информации УПЦ
Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, как научиться сочетать отдых и пост

Верующий человек, уходя в отпуск, не освобождается от молитвы и веры в Бога, потому что это не род деятельности человека, а суть его духовной жизни. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Самая большая ошибка, которую человек может допустить, – неправильно определить суть отпуска и поста. Человек в отпуске получает возможность на некоторое время освободиться от своих повседневных забот и хлопот для того, чтобы в дальнейшем приступить к их исполнению с новыми силами. А от чего получает свободу в отпуске человек верующий? От молитв? От богослужений? От Православия? Или же вообще – от Бога? Вовсе нет! Главное, чтобы наш «летне-отпускной» образ жизни не отдалял нас от Христа», - напомнил Андрей Музольф.

Он подчеркнул, что единственное, что может удалить нас от Христа в этой жизни, – это наш личный грех.

Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, как научиться сочетать отдых и пост.

«Отпуск – это возможность смены обстановки и, как следствие, – обновление сил человека. В то же время пост – это тоже некий отпуск в жизни христианина – отпуск от греха. И как в период отпуска мы стараемся следить за собственным здоровьем (мы сейчас говорим об идеальном отпуске, ведь в идеале он должен оздоровить человека, а не о таком, к какому привыкли наши соотечественники, после которого нужно еще отдельно проходить курс лечения и реабилитации), точно так же и в период поста мы стоим на страже нашего духовного здоровья: стараемся меньше грешить, чаще молиться Богу и делать больше добра ближним», - подчеркнул Андрей Музольф.

По его словам, гастрономический пост– это только средство, которое помогает духу человека возобладать над его плотью и  «если мы сможем в период нашего трудового отпуска совместить эти две цели: телесное и духовное оздоровление – это и будет самый удачный отпуск в нашей жизни».

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.