В Сумской области УПЦ передала онкобольным детям медоборудование и лекарства на сумму более 700 тыс грн

На Сумщине митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий 6 августа передал медицинское оборудование и препараты на сумму более 670 тыс гривен областной детской клинической больнице.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, средства были собраны в ходе Десятой епархиальной благотворительной акции помощи онкобольным детям Сумщины «К Светлому Дню - светлые поступки».

Более 80 тыс гривен собрала в рамках акции Конотопская и Глуховская епархия, которая приобрела на эти средства лекарственные препараты.

Сбор средств проходил в течение Великого Поста, когда в каждом храме Сумской епархии УПЦ был установлен ящик с логотипом для сбора пожертвований.

«В этом году в указанный период продолжались карантинные ограничения, что существенно повлияло на результаты акции, ведь храмы долгое время были фактически закрыты. Однако маленькие пациенты не остались без существенной помощи от всех, кто принял участие в акции», - отметили организаторы и поблагодарили всех, кто присоединился к доброму делу.