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Госдеп опубликовал почти 100 страниц отчета о российской пропаганде

07.08.2020 / 10:54
Государственный департамент США опубликовал 77 страниц исследования "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды".

Об этом свидетельствует исследование Госдепа

Дословно: "Экосистема дезинформации и пропаганды России - это набор официальных и прокси-ресурсов, каналов связи и платформ, которые Россия использует, чтобы создать и распространить ложные нарративы".

В отчете опубликовали основные источники и каналы пропаганды, с помощью которых РФ распространяет дезинформацию.

В частности, речь идет о 5 столпах российской пропаганды:

-официальные правительственные ресурсы РФ (прессслужбы Кремля, правительственные аккаунты в соцсетях);
-международное теле- и радиовещание за государственный счет (государственные СМИ, международные социокультурные институты);
-развитие прокси-ресурсов (распространение нарративной информации, языковые центры);
использование соцсетей как оружия;
-дезинформация в киберпространстве.

Отмечается, что Кремль несет прямую ответственность за развитие этих платформ, в частности, финансирует их.

Отчет в Госдепе опубликовали, чтобы "повысить осведомленность об угрозе, исходящей от дезинформации" и наладить международный диалог с другими народами для противодействия пропаганде РФ.

Большое внимание в отчете посвятили волне дезинформации против Украины. Так, Госдеп описывает деятельность ресурса News Front. В частности, российский МИД реагировал, когда ресурс удаляли из разных соцсетей и платформ, а руководитель сайта принимал непосредственное участие в оккупации Крыма.

Источник

отчет, Госдеп
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