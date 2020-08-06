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Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы в результате взрыва - посол

06.08.2020 / 16:51
В результате мощного взрыва в Бейруте серьезно пострадавших граждан Украины нет, но несколько получили травмы.

Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины. - Ред.), но пострадавших серьезных пока нет... Пока что речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал Осташ.

В то же время он отметил, что посольство пытается разыскать информацию о якобы двух украинских кораблях, которые размещались в районе взрывов.

Посол сообщил, что сейчас есть информация, что серьезно пострадал корабль ООН, а в отношении украинских граждан, украинских моряков такой информации нет.

Дипломат также напомнил, что контакты посольства есть на сайте дипмиссии. "Все наши телефоны есть на сайте посольства. Просто введите" Посольство Украины в Ливане "- сразу увидите все телефоны горячей линии", - сказал Осташ.

Ранее сообщалось, что среди сотрудников посольства Украины в Ливане и их семей нет пострадавших в результате взрыва.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

Источник

взрыв, пострадавшие, Бейрут
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