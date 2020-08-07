Число погибших в результате двух мощных взрывов в Бейруте возросло до 157

Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Al Jazeera.

Число пострадавших составляет около 5 тысяч человек.

По словам чиновников, ожидается, что число жертв возрастет в ходе продолжения спасательных операций в порту Бейрута.

Ранее сообщалось о 135 погибших.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута раздались мощные взрывы. По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.

В результате разрушений более 300 тысяч жителей Бейрута вынуждены покинуть свои дома. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявил, что ущерб от взрыва в порту может увеличиться до 15 млрд долларов.

Источник