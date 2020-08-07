Войти | Зарегистрироваться
15:13

пятница,
07 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой — ВОЗ

07.08.2020 / 14:21
Возвращение болельщиков на трибуны стадионов может привести к новой вспышке коронавируса.

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Sport Вusiness.

По его словам, болельщики будут не только посещать стадионы, но и будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Это, в свою очередь, будет иметь катастрофические последствия. Поэтому на спортивных мероприятиях до конца этого года не следует ожидать большое количество болельщиков, подчеркнул Райан.

Он акцентировал внимание, что для начала на спортивные мероприятия будут допускать 1000-2000 человек.

«Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся. Нам просто нужно быть осторожными еще немного», - отметил он.

Напомним, в мире по состоянию на утро 6 августа зафиксировано свыше 18,9 миллиона случаев коронавируса.

Источник

болельщики, коронавирус, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.