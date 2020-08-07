Возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой — ВОЗ

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Sport Вusiness.

По его словам, болельщики будут не только посещать стадионы, но и будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Это, в свою очередь, будет иметь катастрофические последствия. Поэтому на спортивных мероприятиях до конца этого года не следует ожидать большое количество болельщиков, подчеркнул Райан.

Он акцентировал внимание, что для начала на спортивные мероприятия будут допускать 1000-2000 человек.

«Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся. Нам просто нужно быть осторожными еще немного», - отметил он.

Напомним, в мире по состоянию на утро 6 августа зафиксировано свыше 18,9 миллиона случаев коронавируса.

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